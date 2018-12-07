Belediye Başkan Adayı Güneştekin, Sason'da

AK Parti Batman
Belediye Başkan adayı Murat Güneştekin, Sason
ilçesinde temaslarda bulundu.
AK Parti İlçe Başkanı Avni Yıldırım
'ı parti binasında ziyaret eden Güneştekin, yaptığı konuşmada, ilk ilçe ziyaretini Sason'a yaptığını belirterek, "Sevgi gösterileriyle bizi karşılayan değerli Sasonlu hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." dedi.
İlçe merkezinde vatandaşlarla bir süre sohbet eden Güneştekin, daha sonra Kaymakam Abdullah Özadalı ve Sason Belediye Başkan Vekili Cengiz Çoban'ı makamında ziyaret etti.
MURAT GÜNEŞTEKİN,Batman
07 Aralık 2018 Cuma 15:39