AK Partili Belediye Başkan Adayı Kaza Geçirdi: 5 Yaralı

Erzurum Pasinler AK Parti İlçe Belediye Başkan Adayı Ahmet Dölekli'nin bulunduğu araç, yolun kaygan olması nedeniyle kaza yaptı. Kaza sonucu Dölekli dahil 5 kişi yaralandı.

Erzurum Pasinler AK Parti İlçe Belediye Başkan Adayı Ahmet Dölekli'nin bulunduğu araç Altınbaşak mahallesinden ilçe merkezine gelirken takla attı. Yolun kaygan olması nedeniyle meydana geldiği belirtilen trafik kazasında Başkan Adayı Dölekli ile birlikte 5 kişi yaralandı.

BAŞKAN ADAYI YARALI KURTULDU

Edinilen bilgiye göre, Başkan Adayı Ahmet Dölekli kazadan hafif yaralı kurtuldu. Yakutiye Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Atilla Dölekli'nin ağır yaralı olduğu, Mennan Dölekli'nin ayağında çatlak olduğu belirtildi.

DİĞER YARALILARIN DURUMU İYİ

Emre Kurt'un ayağında çatlak olduğu ve durumunun iyi olduğu, Tahir Akçay'ın ise bel kısmında zedelenme olduğu belirtildi.

Olay yerinden görüntüler;

Kaynak: İHA