Belediye Başkan Adayı Özkan, İstanbul'da Aksekililerle Buluştu

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Cumhur İttifakı AK Parti Akseki Belediye Başkan Adayı İbrahim Özkan, Kasımpaşa'da Antalya Akseki Dernekler Platformu tarafından düzenlenen etkilikte, platform üyeleriyle bir araya geldi.Özkan, "Önce millet, önce memleket" diyerek çıktıkları kutlu yolda partisinin aday olarak kendisine teveccüh göstermesinin ardından hemen kolları sıvadıklarını ve seçim çalışmalarına başladıklarını söyledi. Özkan, "Akseki ilçemize yakışır hayallerimizi inşallah hep birlikte gerçekleştirmek için geliyoruz. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinde genç bir kardeşiniz olarak Akseki derneklerinden destek bekliyoruz. Bu süreçte ilçemizin her köşesine Hükümetimizin ve Büyükşehir Belediyemizin desteklerini alarak bu güzel coğrafyanın havasını teneffüs eden tüm insanlarla, hemşehrilerimize güzel hizmetler yapmanın gayretini göstereceğiz." diye konuştu.Toplantıya Antalya Akseki Dernekler Platformu Başkanı Ali Koca ve 14 dernek başkanı katıldı. - ANTALYA