Cumhur İttifakı'nın AK Parti
Nilüfer Belediye Başkan adayı Necati Şahin
, "sanal seçim ofisi"ni kamuoyuna tanıttı. Türkiye
'de ilk ve tek olduğu belirtilen sanal seçim ofisini hizmete sunan Şahin, düzenlediği basın toplantısında, projenin ayrıntılarını anlattı.
Teknoloji ve inovasyon dünyasında dijitalleşme trendlerini yakalamanın birinci öncelikleri olduğunu belirten Şahin, "Özellikle ilçemizde ulaşılamayan birçok seçmen olduğunu tespit ettik. Bu seçmenlerin partimize olan ilgisini gizlediğini, bu sebeple seçim ofisimizi ziyaret etmekten kaçındığı belirledik. Bu gerçekten hareketle, mevcut seçim ofislerimizin yanı sıra dijitalleşen hayatımıza paralel olarak sanal seçim ofisini planladık ve hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.
Sanal seçim ofisinin daha geniş kitlelere daha hızlı ulaşmayı sağlayacağını aktaran Şahin, şunları kaydetti:
"Seçim ofislerini ziyaret etmekten çekinen seçmenler, sanal seçim ofislerinde rahatlıkla adayları ve projeleri inceleme fırsatı bulacak. Türkiye'de ve Avrupa
'da ilk olacak sanal seçim ofisimiz, 7 gün 24 saat boyunca seçmenlere ve teşkilatımıza hizmet verecek. Nilüfer merkez seçim ofisimizi günlük ortalama 50-1000 kişi ziyaret ederken, sanal seçim ofisimizde günlük 10 bin ila 15 bin kişiye proje ve hizmetlerimizi tanıtmayı hedefliyoruz. Canlı yayınlarımız ile karşılıklı sohbet ve soru-cevap yöntemlerini kullanarak seçmenlerimiz ile daha etkili ve aktif paylaşımlarda bulunacağız."
Sanal seçim ofisi ile tüm evlere gireceklerine dikkati çeken Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin de sanal seçim ofisini ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.
Türkiye, Necati Şahin, AK Parti, Politika
Kaynak: AA