Belediye Başkan Adayı Şimşek'ten Emekliye, "Konak" Vaadi

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MHP Gölbaşı Belediye Başkanı adayı Ramazan Şimşek, ilçedeki tarihi konakları düzenleyerek, emeklilerin kullanımına açacaklarını belirtti.31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için çalışmalarını sürdüren Şimşek, gerçekleştirdiği ziyaretlerde ilçe için hayata geçirmeyi planladıkları projeleri de açıklıyor.Şimşek, bu kapsamda ilçede kullanılmayan tarihi konakları insanlar için cazip hale getirmeyi planladıklarını aktardı.Gölbaşı ilçesini sosyal projelerle daha da gelişen bir ilçe yapmak için çalışacaklarını dile getiren Şimşek, "İlçede özellikle sosyal aktivitelerin yanı sıra, okuma, etkinlik ve spor salonu bulunacak konakları emeklilerimizin kullanımına kazandıracağız." dedi.