31 Mart 2019, 15:11
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Belediye Başkan Adayı Trafik Kazasında Yaralandı

Belediye Başkan Adayı Trafik Kazasında Yaralandı

AK Parti Pasinler Belediye Başkan Adayı Ahmet Dölekli ve yeğeninin de aralarında yer aldığı 5 kişi, Erzurum'un Pasinler ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralandı.

AK Parti Pasinler Belediye Başkan Adayı Ahmet Dölekli ve yeğeninin de aralarında yer aldığı 5 kişi, Erzurum'un Pasinler ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralandı.

Atilla Dölekli idaresindeki 06 GVN 14 plakalı otomobil, Altınbaşak Mahallesi'nden Pasinler merkeze seyir halindeyken Kındırlı mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Dölekli, Ahmet Dölekli, Mennan Dölekli, Emre Kurt ve Tahir Akçay yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Atilla Dölekli'nin durumunun ağır olduğu, Ahmet Dölekli ve diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve çok sayıda partili, hastaneye giderek yaralılar hakkında bilgi aldı.

Hastane önünde toplanan ve fenalaşan Ahmet ve Atilla Dölekli'nin bazı yakınlarına hastane personelince müdahale edildi. Erzurum, Pasinler, Ahmet Dölekli, belediye başkan adayı, Güncel
Kaynak: AA