Belediye Başkan Adayı Trafik Kazasında Yaralandı

AK Parti Pasinler
Belediye Başkan Adayı Ahmet Dölekli
ve yeğeninin de aralarında yer aldığı 5 kişi, Erzurum
'un Pasinler ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralandı.
Atilla Dölekli idaresindeki 06 GVN 14 plakalı otomobil, Altınbaşak
Mahallesi'nden Pasinler merkeze seyir halindeyken Kındırlı mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Dölekli, Ahmet Dölekli
, Mennan Dölekli, Emre Kurt ve Tahir Akçay
yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Yakutiye
Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Atilla Dölekli'nin durumunun ağır olduğu, Ahmet Dölekli
ve diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ
, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen
, Atatürk Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı
, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz
ve çok sayıda partili, hastaneye giderek yaralılar hakkında bilgi aldı.
Hastane önünde toplanan ve fenalaşan Ahmet ve Atilla Dölekli'nin bazı yakınlarına hastane personelince müdahale edildi.
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Kaynak: AA