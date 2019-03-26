Belediye Başkan Adayı Yeni'den Doğaya Destek İmzası

AK Parti Seyhan
Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni
, "Doğa Dostu Belediye Başkanı Taahhütnamesi" imzaladı. Türkiye
Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Adana
İl Temsilcisi Muzaffer Tümenbatur ve beraberindeki heyet, Fikret Yeni'nin Seyhan ilçesindeki seçim irtibat ofisini ziyaret etti.
Vakıf yöneticileriyle TEMA'nın iklim dostu, yaşanabilir ve sağlıklı kentler için yerel yönetimlere önerdiği adımları içeren taahhütnameyi imzalayan Yeni, "Göreve gelirsek, Seyhan'ın yok denecek kadar az olan kişi başına düşen yeşil alan miktarını, Türkiye ortalamasına getireceğiz." dedi.
Doğa dostu bir belediye başkanı olacağının sözünü veren Yeni, taahhütnamede yer alan çalışmaları görev süresi içerisinde tamamlayacağını belirtti.
TEMA Vakfı Adana İl Temsilcisi Muzaffer Tümenbatur da, Fikret Yeni'ye çevre konusundaki hassas yaklaşımı dolayısıyla teşekkür etti.
Güncel
Kaynak: AA