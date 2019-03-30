Belediye Başkan Adayının Mitingini 1 Kişi Dinledi

Bilecik
'te bir partinin belediye başkan adayının mitingini sadece 1 kişi dinledi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Olay, Bilecik'in Yenipazar
ilçesinde meydana geldi. Saadet Partisi
'nin Yenipazar Belediye Başkan adayı Nureddin Şirin
, seçime saatler kala ilçe meydanında bir konuşma yaptı. Elinde mikrofonla ilçe halkına seslenen ve projelerini açıklayan Şirin'i kahvede oturan bir kişi dinlerken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. - BİLECİK
Yenipazar, Bilecik, Güncel
Kaynak: İHA