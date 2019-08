Belediye Başkan Vekili Altunok'dan inceleme

Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, ilçede yapılan hizmetleri yerinde inceledi.

Altunok, Yeğenli Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi ve mahallede yapımı tamamlanan parke döşeme çalışmalarını inceleyerek bilgiler aldı.

Başkan Vekili Altunok, yaptığı açıklamada ilçede ihtiyaç duyulan hizmetlerin yapılacağını belirtti.

İlçede 88 mahallede yapılması gereken acil hizmetleri bir an önce yerine getirmeye gayret gösterdiklerini ifade eden Altunok, şöyle devam etti:

"Muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla devamlı fikir alış verişi içerisindeyiz. Yapacağımız her hizmette ve çalışmada vatandaşlarımızla görüşüyor, onların taleplerine ve sıkıntılarına çözüm olacak şekilde hizmetler gerçekleştiriyoruz. Bütün çabamız tüm mahallelerimizdeki eksikleri tespit edip her mahallemize eşit hizmeti sunabilmek. Bu kapsamda merkez ve kırsal mahallelerde, kimi zaman evlerine misafir olduğum kimi zaman kahvelerde bir araya geldiğim hemşehrilerimizin talep ve sıkıntılarını dinleyerek çözümler üretmeye çalışıyor, dertlerine, sıkıntılarına ve mutluluklarına ortak oluyoruz. Görevimiz, vatandaşa hizmet etmek. Biz halka hizmeti her şeyin üstünde tutarız. İnşallah bundan sonraki süreçte de daha güzel hizmetler yaparak Silifke'yi daha ileriye halkımızla birlikte taşıyacağız. Çünkü biz çok büyük bir aileyiz. Gücümüzün ve çalışma azmimizin en büyük nedeni hemşehrilerimizle daima bir arada olmak. Harekette birlik olmazsa, fikirdeki birlik faydasızdır, işte bu yüzden gönül bağımızın olduğu tüm hemşehrilerimiz ile biriz, beraberiz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun."