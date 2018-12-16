Belediye Başkan Vekili Epcim, Asfalt Çalışmalarını Denetledi

Hakkari
Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim
, kentte devam eden asfaltlama çalışmalarını denetledi.
İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi kış mevsimine rağmen kent merkezindeki yolları asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.
Hakkari Belediye Başkan Vekili Epcim, çalışmaları denetleyip yetkililerden bilgi aldı.
Yol stabilize serme çalışmalarının ardından Pehlivan Mahallesi İtfaiye
Caddesi ile Dağgöl Mahallesi Ertuşlar Caddelerine sıcak asfalt dökülmeye başlanacağı öğrenildi.
16 Aralık 2018 Pazar 16:02