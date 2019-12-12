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Belediye Başkan Vekili'ne suikast hazırlığındaki teröristle irtibatlı 6 şüpheli yakalandı

Suruç Belediye Başkan Vekili'ne suikast hazırlığındayken yakalanan teröristle irtibatlı olduğu belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

12.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:26Belediye Başkan Vekili'ne suikast hazırlığındaki teröristle irtibatlı 6 şüpheli yakalandı
Suruç Belediye Başkan Vekili'ne suikast hazırlığındayken yakalanan teröristle irtibatlı olduğu belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve Suruç Belediye Başkan Vekili'ne suikast hazırlığında olduğu tespit edilerek yakalanan Suriye uyruklu terörist Mazlum Muhammed Ali'ye yardım ve yataklık eden 3 kişinin yakalanmasının ardından soruşturmayı genişletti.
Bu kapsamda, terörist Ali ile irtibatlı olduğu belirlenen 6 şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentte düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
Terörist Mazlum Muhammed Ali'nin de aralarında bulunduğu 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Muhammed Ali, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

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