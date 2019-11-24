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Belediye başkan yardımcıları çalışmaları denetledi

Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Aziz Gölbaşı ile Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, kentin değişik noktalarında yapılan çalışmaları denetledi.

24.11.2019 08:43 | Son Güncelleme: 24.11.2019 08:48Belediye başkan yardımcıları çalışmaları denetledi
Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Aziz Gölbaşı ile Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, kentin değişik noktalarında yapılan çalışmaları denetledi.

Sümbül Mahallesi'nde yol asfaltlama çalışmaları tamamlanırken, kentin değişik noktalarında ise içme suyu arızalarının giderilmesi, yol dolguları, asfalt yama ve yağmur suyu kanallarının yapım çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Hummalı bir çalışmanın başlatıldığı kentte yapılan hizmetler vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Aziz Gölbaşı ile Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, kentin değişik noktalarında yapılan çalışmaları yerinde denetlediler. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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