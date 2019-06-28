28.06.2019 15:13
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Belediye Başkan Yardımcısı Alevli'nin acı günü

Belediye Başkan Yardımcısı Alevli

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Başkan Yardımcısı Mustafa Alevli'nin annesi Besime Alevli'nin cenaze törenine katıldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı , Başkan Yardımcısı Mustafa Alevli'nin annesi Besime Alevli'nin cenaze törenine katıldı.

Başkan Yardımcısı Mustafa Alevli'nin geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında yaşamını yitiren annesi Besime Alevli için Cuma namazına mütakip Alibey Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Belediye Başkanı Rasim Arı'da katılarak Mustafa Alevli ve ailesine başsağlığı diledi.

Besime Alevli'nin cenazesi yarın Alibey Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Taşlıbel Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA
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