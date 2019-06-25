25.06.2019 14:27
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Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu Açıklaması

Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu Açıklaması

Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, İstanbul'da tekrarlanan seçimler sonrası yaptığı açıklamada, "İstanbul'da Demokrasi kazandı.

Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, İstanbul 'da tekrarlanan seçimler sonrası yaptığı açıklamada, "İstanbul'da Demokrasi kazandı. Milletin dediği oldu. Milletin iradesi herşeyin önündedir."dedi.

Yenilenen ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde de milletin kazanmasına rağmen yeniden sandığa gidildiğini anlatan Kayaoğlu, açıklamasında;

"Millet iradesi kazanmasına rağmen YSK seçimlerin yenilenmesi kararını aldı. İstanbul'da net şekilde demokrasi dersi verildi. İYİ Parti ise İstanbul'un yanı sıra Edirne , Burdur , Yalova , Sinop , Artvin , Bilecik , Bolu ve Kırşehir'i ise Cumhur İttifakı'ndan almasında önemli rol oynamıştır. Türkiye 'de artık her şey normale dönecektir. Taşlar yerine oturacak ve merkezi hükümetle uyumlu çalışmalar yapılması ümit edilmektedir. " - KIRŞEHİR
Kaynak: İHA
İstanbul , Kırşehir , Güncel

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