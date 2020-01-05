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Belediye başkan yardımcısı engelli öğrenciyi kendi aracıyla okula götürüyor

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, engeli nedeniyle servis aracına binemeyen 7 yaşındaki Senanur Yeşilyurt'u kendi aracıyla okula götürüp getiriyor.

05.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:26 Belediye başkan yardımcısı engelli öğrenciyi kendi aracıyla okula götürüyor
Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, engeli nedeniyle servis aracına binemeyen 7 yaşındaki Senanur 'u kendi aracıyla okula götürüp getiriyor.
Kasapoğlu, yaklaşık 10 gün önce etkili olan yağışın ardından Beyciler Mahallesi'nde su baskını yaşanması üzerine bölgede incelemelerde bulundu.
Burada Senanur Yeşilyurt'un beyninde takılı olan şant nedeniyle hayati risk taşıdığı için servisle okula gidemediğini öğrenen Kasapoğu, harekete geçti.
TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Yeşilyurt'un eğitimine devam etmesini isteyen Kasapoğlu, küçük kızı kendi aracıyla her sabah evinden alıp okuluna götürmeye başladı.
Öğrenciyi annesinin kucağından alıp aracına bindiren Yeşilyurt, okulda da sırasına kadar kucağında taşıyor.
Celal Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük kızın rahatsızlığı nedeniyle okula gidemediğini öğrenince harekete geçtiğini belirterek "Kurduğu her cümleden ne kadar zeki ve parlak bir öğrenci olduğu anlaşılan Senanur bundan sonra okuluna düzenli şekilde devam edecek. Mutluluğunu görmek bizleri de mutlu etti." diye konuştu.

Celal Kasapoğlu, su baskını, Yeşilyurt, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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