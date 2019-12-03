Haberler » Güncel » Belediye başkan yardımcısı sergi açtı - Haber

Belediye başkan yardımcısı sergi açtı

Ergene Belediye başkan yardımcısı Mehmet Cebeci sergi açtı.

03.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:14Belediye başkan yardımcısı sergi açtı
Belediye başkan yardımcısı Mehmet Cebeci sergi açtı. Serginin açılışını ise belediye başkanı Rasim Yüksel yaptı.

Ergene Belediye Başkan Yardımcısı inşaat mühendisi Mehmet Cebeci ve marangoz ustası Hasan Özlem tarafından karakalem, pyrograpy, su kabağı boyama ve ahşap kütük sanatı örneklerinin yer aldığı karma sergi açıldı.

Çorlu'da yer alan bir alışveriş merkezinde düzenlenen serginin açılış kurdelesini ise Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ile belediye başkan yardımcıları Mehmet Cebeci, Ayça Albayraktar ve Yüksel Baydarlı kesti.

Ergene Belediyesi meclis üyeleri ve çok sayıda davetlinin katıldığı sergide konuşma yapan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Bu güzel eserlerinden dolayı belediye başkan yardımcımızı ve marangoz ustası Hasan Özlem'i kutluyorum. Gerçek bir sanatkarlar, ellerine emeklerine sağlık. Ergene Belediyesi olarak her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduk, destek verdik destek vermeye devam da ediyoruz. Yapılan eserleri incelediğimizde gerçekten takdir ettim, bu güzel el emeklerinin, el işlemelerinin ve serginin açılışında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Rasim Yüksel, Ergene, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:00 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Haber
15:00 Hatay'da 10 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü kümeste yakalandı - Haber
15:00 Spotify son 10 yılın en fazla dinlenen sanatçılarını açıkladı - Haber
14:59 Ahmet Güneştekin'in "Hafıza Odası" sergisi açılıyor - Haber
14:54 Kibar: "Bu birliktelikten Fatsa kazanacak" - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haber
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haber
14:35 Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yıkım çalışmaları başladı - Haber
14:35 Hollanda'da sosyal medyadan tanıştıkları kızlara cinsel istismarda bulunan 8 kişi gözaltına alındı - Haber
14:25 Üç yaşındaki çocuğunu, elleri bağlı halde yanan evde bıraktı - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
09:11 Beton mikserinin altında kalan küçük kızın annesinin sözleri yürek dağladı - Haberler
3.12.2019 15:09:37