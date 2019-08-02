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Belediye başkan yardımcısını yaralayan şahıs tutuklandı

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Osman Nuri Atçeken, uğradığı silahlı saldırının ardından tedavi gördüğü hastaneden taburcu olurken, saldırgan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

02.08.2019 17:57 Belediye başkan yardımcısını yaralayan şahıs tutuklandı
Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Osman Nuri Atçeken, uğradığı silahlı saldırının ardından tedavi gördüğü hastaneden taburcu olurken, saldırgan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, dün Ereğli Belediyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Başkan Yardımcısı Osman Nuri Atçeken, belediye binasında koridorda bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağına isabet eden mermiyle yaralanan Atçeken, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Başkan Yardımcısı Atçeken, tedavisinin tamamlanmasından sonra taburcu edildi. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan zanlı S.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı S.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Osman Nuri Atçeken, Ereğli, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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