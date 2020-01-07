Haberler » Politika » Belediye başkan yardımcısının maaşı meclisi karıştırdı - Haberler

Belediye başkan yardımcısının maaşı meclisi karıştırdı

Ödemiş Belediye Meclisi, toplamda 17 maddenin görüşülmesi için toplanırken, yeni atanan belediye başkan yardımcısının maaşı tartışmalara neden oldu.

07.01.2020 11:09 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:14 Belediye başkan yardımcısının maaşı meclisi karıştırdı
Belediye Meclisi, toplamda 17 maddenin görüşülmesi için toplanırken, yeni atanan belediye başkan yardımcısının maaşı tartışmalara neden oldu.

Ödemiş Belediye Meclisi, gündem maddelerini görüşmek için toplandı. Toplamda 17 maddenin görüşüldüğü toplantının en tartışmalı gündem maddesi maaş tartışması oldu.

5393 sayılı Belediye Kanununun 49'uncu maddesi gereğince, 6 2019 tarihinde belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirilmesi yapılan meclis üyesi Feridun Azeroğlu'nun aylık ödeneğinin belirlenmesine dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısı mecliste sinirleri yükseltti.

Başkan yardımcılığı görevine atanan Feridun Azeroğlu'nun alacağı maaş üzerinde yürütülen tartışmalarda, öngörülen maaşın 7 bin 100 TL olduğu belirtilince, AK Parti ve MHP'li üyeler itiraz etti.

Söz alan AK Partili üyeler, CHP'li üyelerin "Belediye'nin 120 milyon civarında borcu var" diye sık sık dile getirdiğini belirterek, başkan yardımcılığının gereksiz olduğunu ya da asgari ücret üzerinden görev yapmaları gerektiğini söyledi.

CHP ve İYİ Partili üyeler de, önceki AK Partili belediye başkanlığı döneminde de başkan yardımcısı olduğunu ve aynı maaşı aldıklarını ifade etti.

Yapılan tartışmaların ardından 7 bin 100 TL olarak belirlenen maaş, CHP ve İYİ Partili üyelerin oyları ile kabul edildi. - İZMİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Aralık, Ödemiş, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

12:30   Bakan Soylu: İdlib'te 300 bini aşkın insan yerinden edildi - Haberler
12:28   Kasım Süleymani'nin cenazesinde büyük izdiham! Hayatını kaybedenler var - Haberler
12:25   Porto Riko'da 6.6 büyüklüğünde deprem - Haberler
12:23   'Kudüs şairi' yaşantısı ve şiirleri ile anıldı - Haberler
12:20   Son Dakika: Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham: Hayatını kaybedenler var - Haberler
12:20   3 kilo 894 gram esrarla yakalanan kadın tutuklandı - Haberler
11:39   Eczaneden 500 liralık cinsel içerikli ürün aldı, parasını ödemeden kaçtı - Haberler
11:16   Rusya, Türkiye'ye karşı cihat ilan eden General Hafter'e asker desteği verdi - Haberler
11:09   Telefondan çıkan mesaj, otogarda işlenen cinayet davasının seyrini değiştirdi - Haberler
11:05   ABD'nin İran'a karşı Hint Okyanusu'na nükleer kapasiteli bombardıman uçağı göndereceği iddia edildi - Haberler
7.01.2020 12:37:14