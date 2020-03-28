Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Belediye başkan yardımcısının oğlu, kazada öldü

AYDIN'ın Germencik İlçesi Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Bircan'ın oğlu Yusuf Bircan (24), kazada yaşamını yitirdi.

28.03.2020 10:55 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:56
Belediye başkan yardımcısının oğlu, kazada öldü

AYDIN'ın Germencik İlçesi Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Bircan'ın oğlu Yusuf Bircan (24), kazada yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında, Aydın- İzmir Karayolu kırsal Mursallı Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Germencik yönüne giden Yusuf Bircan, yönetimindeki 09 TJ 311 plakalı kamyonet ile aynı yönde giden Selim Doğan'ın (35) kullandığı 09 TG 270 plakalı otomobile çarptı. Kazada 2 aracın sürücüsü ile otomobilde bulunan Hayriye Doğan (39) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Germencik Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Bircan'ın oğlu olan ve Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Bircan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Germencik ilçesi, Germencik, İzmir, Aydın, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Belediye başkan yardımcısının oğlu, kazada öldü - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Doktor, gizlice video çekti! ABD’de hastanelerin hali içler acısı Haberler
Doktor, gizlice video çekti! ABD'de hastanelerin hali içler acısı
Profesörün canlı yayında ağzından kaçırdığı tek kelime, Samsun halkını tedirgin etti Haberler
Profesörün canlı yayında ağzından kaçırdığı tek kelime, Samsun halkını tedirgin etti
THY iç hat seferlerine de kısıtlama getirdi! Artık her yere uçmayacak Haberler
THY iç hat seferlerine de kısıtlama getirdi! Artık her yere uçmayacak
Naifliğiyle gönülleri fetheden Burhan amca, suskunluğunu bozdu Haberler
Naifliğiyle gönülleri fetheden Burhan amca, suskunluğunu bozdu
Sumakla ilgili korona iddiası satışları 769 kat artırdı! 2 yılda tüketilen ürün bir günde satıldı Haberler
Sumakla ilgili korona iddiası satışları 769 kat artırdı! 2 yılda tüketilen ürün bir günde satıldı
86 yaşındaki adamın polisten isteği izleyenleri güldürdü Haberler
86 yaşındaki adamın polisten isteği izleyenleri güldürdü
Korona sonrası atölyesini kapatınca mutfağında maske üretmeye başladı Haberler
Korona sonrası atölyesini kapatınca mutfağında maske üretmeye başladı
Şehirler arası yolculuk kısıtlaması sonrasında otogarlar boş kaldı Haberler
Şehirler arası yolculuk kısıtlaması sonrasında otogarlar boş kaldı

Son Dakika Güncel Haberleri

11:14: Gercüş'te Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor - Haber 11:14: Motosiklet tutkunlarından yaşlı ve hastalara "hızlı ilaç servisi" - Haber 11:13: Edremit ilçesinde 65 yaş üzeri 26 bin 500 kişi yaşıyor - Haber 11:12: Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü, aşı üretim çalışmasına dahil edildi - Haber 11:12: BEBEK SAHİLİ'NDE YASAĞA UYMADILAR, YÜRÜYÜŞ YAPIP KÖPEK GEZDİRDİLER - Haber 10:26: Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti - Haberler 09:14: Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin - Haber 08:18: Salgın Emniyet Teşkilatı'nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı - Haber 00:22: Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı - Haber 00:17: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi - Haber 00:07: Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı - Haber 17:03: 86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız - Haber