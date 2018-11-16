Belediye Başkanı Aday Adayı Başvuru Süresi Doldu

16 Kasım 2018 Cuma 17:06



16 Kasım 2018 Cuma 17:06

31 Mart 2019 Yerel Yönetim Seçimlerinde AK Parti'den belediye başkanı aday adayı olacaklar için müracaat süresi doldu. Daha önceden 12 Kasım tarihine kadar açıklanan belediye başkanı aday adayı başvuru süresi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 16 Kasım'a kadar uzatılmıştı. Bu süre bugün saat 17.00'de doldu. AK Parti'ye 5 binin üzerinde belediye başkan aday adayı müracaat ederken, net rakamlar parti tarafından düzenlenecek basın açıklamasıyla kamuoyu ile paylaşılacak. Belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyesi aday adayı başvuru süresi ise 3 Aralık'ta sona erecek. Ayrıca, Ankara ve İstanbul il merkezleri dahil yaklaşık 22 ilde temayül yoklaması yapılmayacak.(Derya Yetim/İHA)