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Belediye başkanı ağabeyinin koronavirüs tedavisi için yardım istedi

KOCAELİ Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, koronavirüs teşhisi konulan ağabeyi Köksal Söğüt için kan bağışı çağrısında bulundu.

07.04.2020 21:13 | Son Güncelleme: 07.04.2020 21:13
Belediye başkanı ağabeyinin koronavirüs tedavisi için yardım istedi

KOCAELİ Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, koronavirüs teşhisi konulan ağabeyi Köksal Söğüt için kan bağışı çağrısında bulundu. Söğüt, kardeşinin tedavisi için koronavirüs tedavisi görerek iyileşen, 14 gün izole olan kişilerin plazma bağışında bulunması için yardım istedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, koronavirüs teşhisiyle tedavi gören ağabeyi Köksal Söğüt için sosyal medya hesabından yardım istedi. Şener Söğüt, koronavirüs tedavisi görerek iyileşen hastaları plazma bağışında bulunarak umut olmasını isteyerek, şu paylaşımda bulundu:  "Koronavirüs pandemisinden dolayı Kocaeli 'de hastanede tedavi görmekte olan abim Köksal Söğüt için covid-19 hastalığına yakalanan ve iyileşerek hastaneden taburcu edilen, taburcu olduktan sonra kendini 14 gün boyunca izole eden A (-) veya AB (-) kan grubuna sahip olan ve kan (plazma) vererek umut olmak isteyen vatandaşlarımız bizimle iletişime geçerlerse sevinirim. Ülkemizin ve tüm dünyanın bu salgından bir an önce kurtulmasını Rabbimden niyaz ediyor, Berat Kandili'ni idrak ettiğimiz bu gecenin tüm hastalarımıza şifa getirmesini diliyor, abime ve tüm hastalarımıza dualar bekliyorum."


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Şener Söğüt, Kocaeli, Söğüt, Güncel
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