Belediye Başkanı Akcan, Kursiyerlerle Horon Tepti

11 Aralık 2018 Salı 16:45



11 Aralık 2018 Salı 16:45

Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, Karadeniz Halk Oyunları Kursu'ndaki kursiyerlerle horon tepti.Halk Eğitim Müdürlüğünce Akyazı Spor Salonu'nda yeni açılan kursu ziyaret eden Akcan, kursiyer ve eğitmenlerle sohbet etti, çalışmaları izledi.Kursiyerlerin horon oyununa da eşlik eden Akcan, kursun açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Karadeniz oyunlarının hayata geçirildiği, sergilendiği kurstayız. Vatandaşlarımız bu kursta yeteneklerini sergileyip ortaya koyacaklar. Kültürümüzün yaşatılması güzel bir şey." dedi.Kurs eğitmenleri de hem Trabzon kültürünü yaşatmak, hem spor yapmak, hem de örf ve adetleri korumak için açılan kursta 15 kursiyerin eğitim gördüğünü belirterek, herkesi beklediklerini ifade etti.Kursiyer Ayhan Pak da kursun açılmasını uzun süredir beklediğini belirterek, "Kısmet oldu, memnunuz. Akyazı halkını bu kursa davet ediyoruz." ifadesini kullandı.