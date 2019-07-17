Belediye Başkanı Akın'a ziyaret

Bartın
İli Muhtarlar Derneği Başkanı Nuri Yoldaş, Belediye Başkanı Cemal Akın'ı ziyaret etti.
Yoldaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde 3. kez Bartın Belediye Başkanı seçilen Akın'a dernek adına çiçek takdim etti ve görevinin hayırlı olmasını diledi.
Dernek yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyarette Akın, göreve geldiği 2009'dan bu yana önemli çalışmalar yaptıklarını ve bunlardan en önemlisinin şehrin su ihtiyacını karşılayacak alternatif su kaynağı olduğunu söyledi.
Yine Bartın Irmağı'nı kanalizasyondan kurtaran atıksu arıtma tesisini de kazandırdıklarını ifade eden Akın, şöyle konuştu:
"Bu çalışmaların yanı sıra Kaynarca Spor
ve Yaşam Parkı, Karaçay Piknik Alanı, Bartın Belediyesi 140. Yıl Parkı, Gazhane Kültür Parkı, Yalı Sevgi Parkı gibi birçok sosyal alanı ilimize kazandırdık. Bugüne kadar halkımızla kol kola vererek birlik ve beraberlik içinde çalıştık ve bu hizmetleri hayata geçirdik. Halkımızın teveccühüyle geldiğimiz görevde yeni projelerle vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarı ve kolaylıklar diliyorum."
Akın, dernek yönetimiyle belediye binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.