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Belediye Başkanı Akın'dan esnaf ziyareti

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Belediye Başkan yardımcıları Ahmet Kömeç ve Necmi Balık ile esnaf ziyaretlerinde bulundu.

13.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:24Belediye Başkanı Akın'dan esnaf ziyareti
Belediye Başkanı Cemal Akın, Belediye Başkan yardımcıları Ahmet Kömeç ve Necmi Balık ile esnaf ziyaretlerinde bulundu.
Akın, göreve geldiklerinden bu yana kentteki esnaf ve iş adamlarını her fırsatta ziyaret edip görüş alışverişlerinde bulunduklarını söyledi.
Bu sayede vatandaşların ihtiyaç ve önerilerini yerinde dinleyerek hızlı ve etkin çözüm ürettiklerini anlatan Akın, "Ayrıca ziyaretlerimizde projelerimizi anlatıyor, çalışmalarımız hakkında bilgiler veriyoruz. Vatandaşlarımıza en etkili ve hızlı şekilde hizmet verebilmek için her anımızı halkımızın arasında geçiyoruz. Başkan yardımcılarım, meclis üyelerimiz ve tüm ekiplerimizle gece gündüz demeden, zaman mefhumu gözetmeksizin bu anlayışla çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Bartın, Güncel

Kaynak: AA

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