Belediye Başkanı Akın'dan Rektör Uzun'a Ziyaret

Bartın
Belediye Başkanı Cemal Akın
, Bartın Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun
'u ziyaret etti.
Akın, burada yaptığı konuşmada, üniversite bünyesinde yapılan çalışmaların şehre değer kattığını söyleyerek, Uzun ile akademik ve idari personele kolaylık diledi.
Uzun da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bartın Üniversitesi bulunduğu konum itibarıyla şehrimizin önemli bir markası durumundadır. Üniversite olarak iş birliği içinde Bartın ve çevresi başta olmak üzere ülkemizin gelişimine katkı sağlamak gayretindeyiz." dedi.
Akın, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Orman Fakültesini de gezerek öğretim görevlileri ve idari personelle sohbet etti.
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Kaynak: AA