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Belediye Başkanı Albayrak, yapımı süren Atatürk Evi'ni inceledi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ergene ilçesinde yapımı süren Atatürk Evi'nde incelemelerde bulundu.

15.02.2020 17:28 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:34Belediye Başkanı Albayrak, yapımı süren Atatürk Evi'ni inceledi
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ilçesinde yapımı süren Atatürk Evi'nde incelemelerde bulundu.
Albayrak, Trakya Kalkınma Ajansı ve Ergene Belediyesi işbirliğinde Marmaracık Mahallesi'nde yaptırılan Atatürk Evi inşaatını gezdikten sonra, görevlilerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Albayrak, burada yaptığı açıklamada, Atatürk Evi'nin ilçeye yakışır bir dokuda olduğunu vurgulayarak, projeyi ilçeye kazandıran Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'e teşekkür etti.
Yüksel ise iki ay önce temeli atılan Atatürk Evi'nin açılışının kısa süre sonra yapılacağını ifade etti.
Albayrak ve Yüksel ardından Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı'yı ziyaret etti.

Mustafa Kemal Atatürk, Kadir Albayrak, Tekirdağ, Ergene, Güncel

Kaynak: AA

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