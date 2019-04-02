Belediye Başkan Adayı, Aldığı Yüzde 80,46 Oy İle Türkiye Rekoru Kırdı

Erzurum'un sakin kent unvanına sahip olan Uzundere ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Adayı Hilmi Aktoprak aldığı yüzde 80,46 oy ile Türkiye rekoru kırdı.

İYİ PARTİ ADAYI YÜZDE 12 ALABİLDİ

Cumhur İttifakı adayı olarak seçime giren MHP'li Hilmi Aktoprak yüzde 80,46 oy alırken İYİ Parti Adayı Burhan Polat ise yüzde 12,05 oy alabildi.

"TÜM HALKIMIZIN BELEDİYE BAŞKANI OLACAĞIM"

Uzundere Belediye Başkanı olan Hilmi Aktoprak yaptığı açıklamada, "Halkımızın bize göstermiş oldukları ilgi ile yüzde 80,46 ile Türkiye Rekoru kırdık. Halkımızın güvenine ve desteğine layık olacağız. Bize oy veren veya oy vermeyen tüm vatandaşlarımızı kucaklayacağız, ben tüm halkımızın belediye başkanı olacağım. 2019 yerel seçimlerinde cumhur ittifakı adayı olarak seçimlere girdik gece gündüz demeden bıkmadan usanmadan yorgunluk nedir bilmeden köy köy ev ev dolaşarak tüm ilce halkımızın oyuna talip olduk." dedi.