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Belediye Başkanı Alim Karaca'dan 'Fethiye'ye gelmeyin' çağrısı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinin Belediye Başkanı CHP'li Alim Karaca, koronavirüsün yayılmasının önlenmesi için tatilcilerin bu süreçte Fethiye'ye gelmemesi gerektiğini belirterek "Şu an turizm merkezlerine yoğun bir akın var. Bizler resmi olarak yazı da yazdık.

03.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:24
Belediye Başkanı Alim Karaca'dan 'Fethiye'ye gelmeyin' çağrısı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinin Belediye Başkanı CHP'li Alim Karaca, koronavirüsün yayılmasının önlenmesi için tatilcilerin bu süreçte Fethiye'ye gelmemesi gerektiğini belirterek "Şu an turizm merkezlerine yoğun bir akın var. Bizler resmi olarak yazı da yazdık. Turizm ilçelerine girişlerin engellenmesini istiyoruz" dedi.

Koronavirüse karşı mücadele ülke genelinde sürerken, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da ilçede aldıkları önlemleri düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Karaca ilçe için acil eylem planları oluşturduklarını söyleyerek, "Belediyede çalışan kronik rahatsızlıkları olan 300 kişiyi evlerine gönderdik. Belediyemiz kiracılarından 2 ay kira talep etmiyoruz, hiçbir vatandaşımıza icra tebligatı göndermiyoruz" dedi.

'TURİZM İLÇELERİNE GİRİŞ ENGELLENMELİ'

Başkan Karaca, işin ciddiyetini anlamayanlar olduğunu, turizm ilçelerindeki villa, apartlarda yoğunluk başladığını belirtip, "Şu an turizm merkezlerine yoğun bir akın var. Bizler resmi olarak yazı da yazdık. Turizm ilçelerine girişlerin engellenmesini istiyoruz. Burada yaşayan insanların sağlığını da düşünmeliyiz. Haziran ayı içinde yerli turistlerimizi, temmuz ayında ise yabancı turistlerimizi ağırlayacağımızı düşünüyorum. Bu süreçte Fethiye'ye gelmeyin" dedi.

'FETHİYE'DE 1 KİŞİYİ KAYBETTİK'

Fethiye Devlet Hastanesi'nde 5 pozitif koronavirüs vakası olduğunu açıklayan Başkan Karaca "2 gün önce bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Almanya'nın Hamburg şehrinde yaşayan bir vatandaşımız. Şubat ayında İstanbul'a gelmiş. 18 Mart'ta Fethiye'ye giriş yapmış. 24 Mart'ta maskesini takarak Fethiye Devlet Hastanesi'ne gidiyor. 2 gün önce de hayatını kaybetti. Eşinin testi de pozitif çıktı. Fethiye Devlet Hastanesi'nde yatarak, tedavi görüyor" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Alim Karaca, Fethiye, Güncel
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