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Belediye başkanı, amatör ligde futbol oynayacak

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde belediye başkanı Volkan Kavaklıgil (29) kentte 1'inci amatör liginde mücadele eden ilçe ekiplerinden Tosyaspor ile anlaştı.

04.12.2019 18:51 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:51Belediye başkanı, amatör ligde futbol oynayacak

'nun ilçesinde belediye başkanı Volkan Kavaklıgil (29) kentte 1'inci amatör liginde mücadele eden ilçe ekiplerinden Tosya ile anlaştı. Geçmiş yıllarda da top koşturan başkan Kavaklıgil'in, hafta sonu oynanacak karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.

Tosya'da 2011 yılına kadar amatör kulüplerde koşturan, son yapılan yerel seçimde ise belediye başkanı seçilen Volkan Kavaklıgil, gençlere sporu sevdirmek ve özendirmek amacıyla yeniden yeşil sahalara dönmeye karar verdi. Kavaklıgil, bu kapsamda 1'inci amatör kümede mücadele eden ilçenin iki kulübünden biri olan Tosyaspor ile anlaşma sağladı.

37 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Tosya Belediye Başkanlığı makamında düzenlenen imza törenine, Tosyaspor Başkanı Cengiz Kasap, ikinci başkan Sefa Abayın ve kulüp yöneticileri katıldı. İmzaların atılmasının ardından başkan Kavaklıgil, 37 numaralı formasıyla poz verdi. Amacının gençlere sporu sevdirmek ve özendirmek olduğunu belirten Başkan Kavaklıgil, "Tosyaspor kulübümüz ile sözleşme imzaladık. Bütün hemşerilerimizi özellikle iç sahada yapılan müsabakalarda görmek isteriz. Gençlerimizi güzel, ahlaklı, çevik vücutlu bir şekilde yetiştirme gayreti olan bu spor kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

Başkan Kavaklıgil, hangi mevkide oynayacağı şeklindeki soruya ise, "Ben artık joker futbolcuyum. Teknik direktörümüz hangi mevkide görev verirse orada oynarım" diyerek, hafta sonu oynanacak Seydilerspor karşılaşmasına tüm sporseverleri davet etti.



Volkan Kavaklıgil, Kastamonu, Futbol, Tosya, Spor

Kaynak: DHA

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