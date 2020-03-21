Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Belediye Başkanı Arı'dan Miraç kandili mesajı - Haberler

Belediye Başkanı Arı'dan Miraç kandili mesajı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm İslam aleminin kandilini tebrik ederek, bu mübarek gecede tüm insanlık alemine sağlık, mutluluk, huzur ve barış diledi.

21.03.2020 11:03 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:03
Belediye Başkanı Arı'dan Miraç kandili mesajı
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm İslam aleminin kandilini tebrik ederek, bu mübarek gecede tüm insanlık alemine sağlık, mutluluk, huzur ve barış diledi.

Peygamberimiz HZ. Muhammed'in (A.S.) bu önemli günde mukaddes ve manevi bir yolculuk yaşadığını belirten Belediye Başkanı Arı mesajında; "Miraç Cenab-ı Hakk'ın daveti üzerine Cebrail'in (A.S.) rehberliğinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V.) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da ilahi huzura yükselişidir. İnsanlığın bitmiş olduğu bir anda ortaya çıkan ve cahiliye döneminde bir güneş gibi insanların üzerine doğan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) en önemli mucizelerindendir. Miraç aynı zamanda mübarek Ramazan ayının da müjdecisi olarak kabul edilir. Bu mübarek günlerin feyiz ve bereket zincirlerinden bir halka olması hasebiyle Miraç'a ulaşmanın mutluluğu içerisinde olduğumuzu hatırlayarak, aynı zamanda 5 vakit namazın bu gecede farz kılındığını bilerek, dünyada devam eden savaşların kısa sürede bitmesi ve İslam coğrafyasının içerisinde bulunduğu durumdan kurtulup bir an önce felaha ve barışa ermesi için ümmet olarak dua etmemiz gerekiyor. Bu duygu ve düşüncelerle başta Nevşehirli hemşehrilerimiz olmak üzere tüm İslam Aleminin mübarek Miraç Kandilini tebrik eder, bu mukaddes gecenin, tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Miraç Kandili, Nevşehir, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Kuzey Kore koronavirüs sessizliğini, iki yeni füze denemesiyle bozdu Haberler
Kuzey Kore koronavirüs sessizliğini, iki yeni füze denemesiyle bozdu
Bakanlıktan 81 ile genelge! Bir tehdit unsurunun daha önüne geçildi Haberler
Bakanlıktan 81 ile genelge! Bir tehdit unsurunun daha önüne geçildi
’Sokağa çıkmayın’ çağrısı İstanbulluları ikna etmedi! Sahiller doldu Haberler
"Sokağa çıkmayın" çağrısı İstanbulluları ikna etmedi! Sahiller doldu
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor Haberler
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor
’Oy korona korona’ diye şarkı yazan türkücüden dikkat çeken istek Haberler
"Oy korona korona" diye şarkı yazan türkücüden dikkat çeken istek
’Avrupa’dan tek bir yardım gelmedi’ diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor Haberler
"Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner liralık destek verilecek Haberler
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner liralık destek verilecek
İngiltere de çaresiz! Bir günde 33 kişi hayatını kaybetti Haberler
İngiltere de çaresiz! Bir günde 33 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Güncel Haberleri

Uyarılar dikkate alınmayınca, banklara şerit çekildi - Haber Bulgaristan: "Yardım AB'den değil, Türkiye'den geldi" - Haber Korona virüs tedbirleri artırılıyor - Haber Eşe 'Altına kaçırıyor' demek boşanma sebebi - Haber Dezenfekte yapan engelli şahıs "Milli mesele" diyerek izne ayrılmadı - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber "Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor - Haberler İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti - Haber Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi - Haber Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi - Haber
Loading