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Belediye Başkanı Arı, her akşam 50 kişiye telefondan ulaşıyor

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, korona virüse karşı alınan tedbirler sonrasında 65 yaş üstü vatandaşlara yasak gelmesinin ardından her akşam 50 kişiye telefonla ulaşarak bir isteklerinin, ihtiyaçlarının olup olmadığını soruyor.

30.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:40
Belediye Başkanı Arı, her akşam 50 kişiye telefondan ulaşıyor
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, korona virüse karşı alınan tedbirler sonrasında 65 yaş üstü vatandaşlara yasak gelmesinin ardından her akşam 50 kişiye telefonla ulaşarak bir isteklerinin, ihtiyaçlarının olup olmadığını soruyor.

Türkiye'de korona virüs ile mücadele kapsamında kronik hastalara ve 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağının getirilmesinin ardından Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı her akşam 50 kişiye ulaşarak hatırlarını soruyor. Belediye Başkanı Rasim Arı'nın kendilerini telefonda aradıklarına şaşıran kimi vatandaş ise önce inanmıyor ardından ise kendilerini aradıkları için teşekkür ediyor. Belediye Başkanı Rasim Arı'nın ihtiyaçlarını sorduğu telefon görüşmesinde, "Devletimiz var olsun. Biz yağlı yavan yemek yemeye devam ediyoruz. Nasıl mutlu oldum aradığınıza" demesi duygusal anlar yaşattı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Her akşam eve geldiğimde imkanlarım ölçüsünde 50 kişiyi arıyorum ve onların ihtiyaçları olup olmadığını öğreniyorum" dedi. Başkan Arı, "Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp bütün dünyayı küresel bir şekilde etkileyen virüs nedeniyle biliyorsunuz 65 yaş üstündeki vatandaşlarımızın sokağa çıkması yasak haline geldi. Bu vesileyle bizde şehrimizde, belediyemizde bununla ilgili her türlü tedbiri aldık. Hemşehrilerimizin, amcalarımızın, ninelerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi açısından belediyemizde bir hat kurduk. O hat aracılığıyla bütün hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Whatsapp hattımız var, 153 hattımız ve turkuvaz masamıza ulaşıldığı andan itibaren ihtiyaçları karşılıyoruz. Dün gece şehrimizde gönül kumbarası adıyla büyük bir iyilik harekatı başlattık. 65 yaş üstü hemşehrilerimizin ve bu krizden etkilenen hemşehrilerimizin sıkıntıların çözüm bulabilmek için gönül kumbarası adıyla bir proje başlattık. Bunun haricinde de şehrimizdeki hemşehrilerimizi ve 65 yaş üstü amcalarımızı, ninelerimizi akşamları eve geldiğim andan itibaren fırsat buldukça her gün 50 kişiye kadar arayıp hemşehrilerimizin dertlerini dinlemeye, sıkıntılarını dinlemeye hal ve hatırlarını sormaya gayret ediyoruz. Tabi bir belediye başkanının akşam saat 22.00'de, 23.00'de kendilerini arayacaklarını hiç düşünmedikleri için çok sürpriz şeylerle de karşılaşıyoruz. Hoş ve güzel enstantane bırakıyoruz. Şükürler olsun biz onlara her zaman söylediğimiz gibi evlatlık yapmaya devam edeceğiz. Onların duası bizler için en kıymetli şey. Onlar yeter ki evlerinden çıkmasınlar, yeter ki evlerinde kalsınlar, sağlık ve sıhhatlerini dikkat etsinler biz onların emrindeyiz. Onların bir telefonu bizler için çok kıymetlidir. Az önce sizde şahitlik ettiniz. Cep telefonumdan arıyorum ve cep telefonumu her birine ulaştırıyorum. Kendi şahsi cep telefon numaramı veriyorum. Onlar bir sıkıntıya düştükleri zaman bir ihtiyacı oldukları andan itibaren belediyeyi, beni aramaları için biz onların her türlü ihtiyaçlarını gidereceğiz. Aradığım zaman çok şaşırıyorlar. Bu saatte bir belediye başkanı işini gücünü bırakıp bizi arar mı? Hatta birisi belediye başkan yardımcısı mısın, özel kalem misin dedi. Teyzelerimiz çok şaşırıyorlar. Ama biz onları şaşırtmaya, onların yanında olmaya ve onlara evlat olmaya inşallah her fırsatı bahane ederek her platformda onların dertlerini çözmek için gayret göstermeye devam edeceğiz" dedi.

"İhtiyaç sahiplerine ilk maaşımı bağışladım"

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sıkıntılı bir süreçten geçildiğini ve bu süreçte işlerini kapatan vatandaşların sıkıntılarına bir nebze katkıda bulunmak üzere gönül kumbarası başlattıklarını ifade etti. Arı, "Gönül kumbarası, Bir örnek olmasını düşünmüştük. Şimdi işlerini kapatan hemşehrilerimiz var. 65 yaş üstü evlerinden çıkamayan hemşehrilerimiz var. Onlar ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Onların sıkıntısına, bu hemşehrilerimizin sorunlarına bir nebze olsun çare bulabilmek için gönül kumbarası ismi ile bir proje başlattık. Şahsım ve belediye personelimizin hepsi buna destek veriyorlar. Şahsımda bir maaşını buraya bağışladı. Yarında inşallah gereğini yapacağız. Belediyemizin bütün birimlerine gönül kumbaramızı yerleştirdik. Başta belediye personelimiz, belediye başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimiz ve şahsım olmak üzere bütün ekibimizin inşallah maaşlarının belli bir kısmını onlar paylaşacaklar. Ben maaşımın tamamını paylaşıyorum. Hemşehrilerimizin de bu konuda duyarlılığını bekliyoruz. Bu birliktelikle birlikte şehrimizin dertlerine derman olmaya gayret sarf etmeye gayret göstereceğiz" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Rasim Arı, Nevşehir, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Belediye Başkanı Arı, her akşam 50 kişiye telefondan ulaşıyor - Haberler

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