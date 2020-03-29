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Belediye Başkanı Arı, maaşını ihtiyaç sahiplerine bağışladı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, korona virüs salgını nedeniyle işsiz kalan ve ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için 'Gönül Kumbarası Projesi' başlattı.

29.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:00
Belediye Başkanı Arı, maaşını ihtiyaç sahiplerine bağışladı
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, korona virüs salgını nedeniyle işsiz kalan ve ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için 'Gönül Kumbarası Projesi' başlattı. Kampanyaya bir aylık maaşını bağışlayarak katılan Arı, "Hemşehrilerinin yanında olmayı arzu eden dostlarımıza da kapımız ve gönül kumbaramız açık" dedi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren esnafa ve işini kaybeden vatandaşlara destek olmak için Nevşehir Belediyesi olarak büyük bir iyilik hareketi başlattıklarını belirtti. 'Gönül Kumbarası' adını verdiği projeye ilk katkının kendisinin ve belediye çalışanları tarafından yapılacağını ifade eden Arı, "Bizler, belediye olarak memuru, mühendisi, işçisi, başkanı ve yardımcıları olarak bu süreçten bir şekilde etkilenen hemşehrilerimizin yanındayız. İlk desteği bir maaşım olmak üzere ben yapıyorum ve pazartesi gününden itibaren başkanlık ve tüm hizmet binalarımıza yerleştireceğimiz kutular ve yanlarına koyacağımız zarflar ile belediye personellerimiz şahsında içinde bulunduğumuz durumdan olumsuz etkilenen esnaf ve işçi kardeşlerimizin yanında olacağız. Topladığımız yardımları ise market çeki olarak sıkıntıya giren dostlarımız ile paylaşacağız. Bu vesile ile hemşehrilerinin yanında olmayı arzu eden dostlarımıza da kapımız ve kumbaramız açık olacak. İyilik, her zaman, her yerde" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Rasim Arı, Nevşehir, Güncel

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