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Belediye Başkanı Arı, 'Marka şehir Nevşehir için çalışmaya devam'

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, şehrin çeşitli noktalarında belediye ekiplerince gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

16.04.2020 16:15 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:15
Belediye Başkanı Arı, 'Marka şehir Nevşehir için çalışmaya devam'
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, şehrin çeşitli noktalarında belediye ekiplerince gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince şehrin çeşitli mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin incelemelerde bulundu.

Beraberinde başkan yardımcıları Bektaş Demir ve Ersan Erkut ile birlikte, Kaldırım Mezarlığı içerisindeki yol yapım ve peyzaj, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki yol düzenleme, Nevşehir Kalesi etrafındaki yamaç yerleşim merkezindeki gezi güzergahı oluşturma ve aydınlatma çalışmalarını inceleyen Arı, çalışmalara ilişkin birim müdürlerinden b ilgiler aldı.

Alacaşar yolu üzerinde, yapımı devam eden PMT Plenti Tesisini de gezen Arı, saatte 400 ton kapasiteye sahip olacak tesisin tamamlanması ile birlikte Nevşehir Belediyesi'nin bundan böyle kendi asfalt temel malzemesini üreteceğini ve bu sayede ciddi bir mali tasarruf sağlamış olacaklarını kaydetti.

Arı, "Korona virüs ile mücadele kapsamında bir yandan şehrimizin dört bir tarafında dezenfekte çalışmalarını sürdürürken bir yandan da altyapı ve üst yapı için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. Bir yandan 3 ayrı mahallemizde gerçekleştirdiğimiz altyapı çalışmaları ile şehrimizin içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yenileyip daha önce bulunmayan yağmur suyu hatlarını döşerken diğer yandan park ve bahçelerimizi güzel günler için hazırlıyoruz. Ayrıca mezarlıklarımız içerisinde yaptığımız düzenlemelerin yanın da söz verdiğimiz gibi Nevşehir Kalesi altındaki yamaç yerleşim merkezini turizme açmak için son hazırlıklarımızı gerçekleştiriyoruz. Halkımıza söz verdiğimiz modern ve marka kent Nevşehir'i oluşturmak için tüm imkanlarımızı seferber ederek çalışmayı sürdüreceğiz." dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Fen İşleri Müdürlüğü, Nevşehir Kalesi, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel
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