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Belediye Başkanı Arı, Regaip Kandili mesajı yayımladı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Regaip Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajında, bu mübarek günlerin birliğe, beraberliğe ve huzura vesile olmasını diledi.

27.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:32Belediye Başkanı Arı, Regaip Kandili mesajı yayımladı
Belediye Başkanı Rasim Arı, Regaip Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajında, bu mübarek günlerin birliğe, beraberliğe ve huzura vesile olmasını diledi.

Arı mesajında, İslam aleminde önemli bir yeri olan mübarek üç ayların habercisi Regaip gecesine ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

İçinde Regaip, Miraç, Berat ve Kadir gecelerini barındıran mübarek üç ayların, İslam dünyası için bereket, huzur ve mağfiret mevsimi olduğunu kaydeden Arı, "Rahmet ve merhamet kapılarının açık olduğu kandil geceleri, tüm İslam alemi için ibadet, dua ve istiğfar ederek, maneviyat duygularımızın güçlendiği mukaddes bir gecedir. Bereket, feyz ve rahmet kapılarının açık olduğu Regaip Kandili tüm Müslümanlar için eşsiz bir fırsattır. Bize af kapılarının açıldığı bu mübarek gecede, kırgınlıklarımızı yok saymalı, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularımızı güçlendirmeliyiz" dedi.

Müslümanlara Allah'a teslimiyeti ve nefsin arınmasını yeniden hatırlatan, üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili'nin İslam coğrafyasına barış ve huzur getirmesi temenni eden Arı, mesajında daha sonra şu ifadelere yer verdi:

"Regaip Kandili ile başlayıp Kadir Gecesi ile sona eren üç aylar, Müslümanlar için manevi bir hasat mevsimidir. Müslümanlar arasında yardımlaşma, dayanışma, hayır ve iyilik duygularının artarak yoğunlaştığı kandil gecelerinde; sevgi, hoşgörü, kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Nevşehirli hemşerilerim olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandilini tebrik ediyor, saygılar sunuyorum" dedi. - NEVŞEHİR

Kandil Dağı, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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