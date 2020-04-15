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Belediye Başkanı Arı, vatandaşlara maske dağıttı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, vatandaşlara maske dağıttı.

15.04.2020 16:24 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:24
Belediye Başkanı Arı, vatandaşlara maske dağıttı
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, vatandaşlara maske dağıttı. Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını ve sosyal mesafeyi korumaya özen göstermelerini isteyen Arı, Nevşehirlilerin mağduriyet yaşamaması için maske dağıtımına devam edeceklerini kaydetti.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde vatandaşlara maske ve incelemelerde bulunmak üzere gittiği Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde çocuklara yüz koruyucu siperlik dağıttı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunması ile birlikte maske kullanımının büyük önem taşıdığını belirten Arı, vatandaşlardan gerekli tedbirlere uymaları konusunda son derece dikkatli olmalarını istedi.

65 yaş üstü vatandaşlar ile birlikte sokağa çıkmaları yasaklanan çocuklara kurallara uydukları için teşekkür eden Arı, alınan tedbirler sayesinde kısa sürede sona ereceğine inandığı salgınının ardından tüm çocukların yeniden parklarda ve sokaklarda gönüllerince oynayarak vakit geçirebileceklerini kaydetti.

Korona virüse karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde hükümetin ve başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm bakanlıkların gerekli tüm tedbirleri aldığını ve bu süreci büyük bir başarıyla yürüttüğünü kaydeden Arı, yerelde de belediye olarak tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği halinde büyük bir özveri ile çalıştıklarını vurguladı.

Salgının başladığı ilk günlerden itibaren dezenfekte ve hijyen çalışmalarına başladıklarını ve kısa sürede şehirde dezenfekte edilmeyen hiçbir nokta bırakmadıklarını ifade eden Arı, "Bu konuda Türkiye'de ilk harekete geçen belediyelerden biri olduk. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgının ülkemizde görülmesiyle birlikte seferber olduk ve 7 gün 24 saat anlayışıyla çalışmaya başladık. Ekiplerimizi kurduk ve dezenfekte çalışmalarımıza başladık. Caddeleri, sokakları, park ve bahçeleri, kurum ve kuruluşları, toplu taşıma araçlarını dezenfekte ettik. Bu çalışmalarımızı sürekli tekrarlayarak sürdürüyoruz. Bunun yanında maske dağıtımı noktasında da önemli adımlar attık. Bugüne kadar on binlerce maskeyi vatandaşlarımıza ulaştırmayı başardık. Maske dağıtımlarımız ilerleyen günlerde de devam edecek" diye konuştu.

Yapılan dezenfekte çalışmalarına karşın vatandaşların asla rehavete kapılmadan hareket etmeleri ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiğini hatırlatan Arı, "İnşallah bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatırız. Çok dikkatli olmakta fayda var. Evde kalalım, sokağa çıkmayalım. Bu illetin en büyük özelliği insanlar arasında çok kolay yayılabiliyor olması. Eğer biz dışarıda ne kadar az zaman geçirirsek, birbirimiz ile ne kadar az temas edersek, evlerde ne kadar çok kalırsak ve mecbur kalmadıkça dışarı çıkmazsak bizim evde kalma süremiz kısalacaktır. Eğer bir an önce normal yaşama dönmek istiyorsak açıklanan tedbirlere de sıkı sıkıya bağlı kalmamız gerekiyor. Her birimiz sosyal izolasyonumuzu sağlamalıyız. Gücünü temas ortamından alan virüse karşı sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmek durumundayız" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Rasim Arı, Nevşehir, Güncel
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