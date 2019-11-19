Belediye Başkanı Aşgın asflat çalışmalarını inceledi

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ulukavak Mahallesi Çamdeğirmeni sokaklarda başlatılan asfalt çalışmalarını inceledi. Asfalt çalışmalarını sürdüren işçilerle sohbet eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tatlı ikramında bulundu.



Asflat sezonu içerisinde 50 bin ton sınırını aşarak 53 bin ton asfalt serdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Ulukavak Mahallesi Çamdeğirmeni 20, 22 ve 25.sokaklarda asfalt serimini yapıyoruz. 750 metre civarında bir asfalt serimi yapacağız. Bu alanın asfalt çalışması ile birlikte şehrimizde 53 bin ton asfalt rakamına ulaşacağız. 53 bin ton gerçekten de çok güzel bir rakam. Çalışma arkadaşlarımızın hepsine çok teşekkür ediyorum. Göstermelik asfalt da dökmüyoruz, alt yapısı tamamlandıktan sonra uzun süre ihtiyaç duyulmayacak bir asfalt dökülüyor. Bu sokaklar içerisinde 2 önemli okulumuz var. Bu okullardan bir tanesi Bilim Sanat Merkezi bir tarafta ise Zübeyde Hanım Özel Eğitim okulumuz var. Bu okullarımızın olduğu alanlar toz toprak içerisindeydi. Bu alanları asfaltlayarak tozdan kurtarmış olduk. İki okulumuzda da özel öğrencilerimiz var. Onlara bu hizmeti getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Onlar eskitsinler bizler yenisini yapalım. Bu bölgenin asflatı hem Ulukavak Mahallesi'ne hem de okullarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü ve Çorum Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü, öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin burada yazın tozdan kışın çamurdan kurtulduğunu ifade ederek Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve belediye ekiplerine teşekkür ettiler. - ÇORUM

Kaynak: İHA