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Belediye Başkanı Asya'dan Mevlit Kandili mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Mevlit Kandili dolayısıyla mesajı yayımladı.

08.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:24 Belediye Başkanı Asya'dan Mevlit Kandili mesajı
Belediye Başkanı Feyat Asya, Mevlit Kandili dolayısıyla mesajı yayımladı.
Bugünün Hz. Muhammed'in ve hayatının anlaşılması için en büyük fırsat olduğunu belirten Asya, bütün İslam aleminin Mevlit Kandili'ni kutladı.
Hz. Muhammed'in hayatının Müslümanlar için en güzel model olduğunu vurgulayan Asya, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Hz Peygamber'i bize en iyi biçimde tanıtan Kur'an, onun hayatını 'yaşanabilir en güzel model' olarak takdim etmekte ve kendisini örnek almamızı istemektedir. Hz. Peygamber'i sevmek ve onu örnek almak demek, onun insanlığın huzuru ve kalıcı mutluluğu için yaptığı çağrıyı günümüze taşıyarak hayatımıza yansıtmak, davranışlarımızı onun örnek ahlakına, emir ve tavsiyelerine göre şekillendirebilmek demektir. Ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için duada bulunarak, barış ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı, huzur dolu bir dünya dilerken, bu kandil gecesinin ailemiz, milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını dilerim."

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Kaynak: AA

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