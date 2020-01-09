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Belediye Başkanı Asya'dan öğrencilere kitap desteği

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, bilgi evlerinde üniversiteye hazırlanan öğrencilere kitap dağıttı.

09.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:54Belediye Başkanı Asya'dan öğrencilere kitap desteği
Belediye Başkanı Feyat Asya, bilgi evlerinde üniversiteye hazırlanan öğrencilere kitap dağıttı.
Muratpaşa, Müştak Baba ve Şehit Polis Murat Yılmaz bilgi evlerini ziyaret eden Asya, burada gençlerle bir araya gelerek Temel Matematik kitabı hediye etti.
Gençlere tavsiyelerde bulunan Asya, okumanın önemine değindi.
Asya, şöyle konuştu:
"Bugün bilgi evlerini ziyaret ederek geleceğe hazırlanan gençlerimizle bir araya geldik. Recep Türk ve Selahattin Bolat hocalarımızın hazırlamış olduğu Temel Matematik kitabını öğrenci kardeşlerimize hediye ederek başarılar diledik. Gözleri ışıl ışıl parlayan gençlerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz."

Feyat Asya, Asya, Muş, Güncel

Kaynak: AA

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