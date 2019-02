Belediye Başkanı Bahçeci: "Ben Değil Biz Anlayışı ile Zafere Ulaşacağız"

Kaynak: İHA

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti Teşkilatı, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyeleri ile bir araya geldi. Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Bahçeci , Kırşehir'de 'ben değil biz anlayışı' ile hareket ettiklerini söyledi.Toplantıda konuşan ve birliktelik mesajı veren AK Parti İl Başkanı Muzaffer Aslan , Kırşehir'de hizmetleri toplumun her kesimine eşit mesafede götürdüklerini ve birliktelik ruhu ile Kırşehir için çalışmalar yaptıklarını söyledi.Belediye ve İl Genel Meclisi üyeliklerine müracaat yapan her kişinin vasıflı ve donanımlı kişilerden oluştuğunu belirten Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ise konuşmasında, sorumluluk alarak yola çıkan herkesin önemli görevler üstlendiğini ifade etti.Belediye Başkanı Bahçeci, konuşmasında; "Bu dönem ki belediye meclis üyelerimiz yedekler de dahil sadece toplantıdan toplantıya görev yapmayacaklar. Her birine sorumluluklar vereceğiz. Tüm mahallemizin sorunlarını sıkıntılarını her şeyini o arkadaşlar takip ederek koordinasyonlarını sağlayacak ve de en verimli, en mükemmel hizmetleri onların performanslarıyla ortaya koyacağız."dedi. - KIRŞEHİR