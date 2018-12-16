Belediye Başkanı Bahçeci'den Esnaf Ziyareti

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar
Bahçeci, görevde bulundukları 10 yılda şehirde birçok hayali gerçeğe dönüştürerek, ötelenen hizmetleri tamamladıklarını bildirdi.
Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, Terme
Caddesi ve Uzun Çarşı mevkilerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiğini belirtti.
Esnafların yanı sıra görüştüğü vatandaşların da talep ve görüşlerini alarak ilgili birimlere talimat verdiğini anlatan Bahçeci, ulaşımdan eğitime, altyapıdan yeşil alanlara, kültürden sosyal projelere kadar farklı alanlarda hizmetler sunduklarını vurguladı.
İnsan odaklı belediyecilik anlayışını savunduklarını aktaran Bahçeci, şunları kaydetti:
"Kırşehir halkının yaşam kalitesini ileri seviyeye taşımak için çalışıyoruz ve önümüzdeki dönemde çalışmalarımız durmadan devam edecek. Bizim bütün çalışmalarımızın temelinde Kırşehir'in daha güzel ve modern bir yapıya bürünmesi var. Bizi göreve getiren halkımızın güvenini ve desteğini boşa çıkarmamak için her gün daha fazla çalışmamız gerekiyor. Yoğun belediye çalışmalarımıza rağmen halkımızla iç içe olmaya özen gösteriyoruz. Çok çalışmak bizim bu şehre karşı sorumluluğumuzdur. Kırşehir Belediyesindeki çalışma arkadaşlarımızla sürekli istişare ediyoruz. 10 yılda şehrimize önemli hizmetleri birlikte kazandırdık. Birçok hayali gerçeğe dönüştürerek, ötelenen hizmetleri tamamlamak adına elimizi taşın altına koyduk. Mesai mefhumu gözetmeksizin, gece gündüz bu kadim şehre hizmet ettik. Yapılmaz denen ne varsa üzerine kararlılıkla giderek yapıyoruz."
Terme,Fethi Yaşar,Kırşehir
16 Aralık 2018 Pazar 12:36