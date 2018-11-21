Belediye Başkanı Bahçeci, Eğitim Buluşmaları ile Talepleri Yerinde Alıyor

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:08



21 Kasım 2018 Çarşamba 14:08

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, yaptığı eğitimciler buluşması ile talep ve sorunları yerinde inceleyerek çözüyor.Yaptığı okul ziyaretlerinde öğrencilerin sevgisi ile karşılanan Belediye Başkanı Bahçeci, gelecek kuşakların mimarları öğretmenlerin de çalışma alanlarını yerinde görüyor.Gelecek kuşakların yetiştirilmesinde emeklerinin asla yadsınamayacağı öğretmenlerin kutsal bir vazifeyi yerine getirdiklerini belirten Belediye Başkanı Bahçeci, "Geleceğimiz olan çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz kutsal bir görevi yerine getiriyor. Böylesi zor bir görevi yerine getirirken onlara destek olmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.Belediyenin okullar için özenli bir çalışma yürüttüğünü anlatan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Okullarımızı ziyaretlerimizde Belediyemizden isteklerini yerinde dinleme fırsatı yakalıyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde bütün okullara yardım etmeye çalışıyoruz.Kırşehir'deki okulların çoğunun sert zemin çalışmalarını yaparak hem öğrencilerimizin hem de öğretmenlerimizin güzel bir çevreye sahip olmasını sağlıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız hemen hemen bitti, hatta bazı okullarda ikinci çalışmalara başladık"diye konuştu.Belediyenin okullar için daha özenli bir çalışma yürüteceğini de belirten Başkan Bahçeci, Belediye faaliyet ve çalışmaları hakkında öğretmenleri ve okul idarecilerini bilgilendirdi. - KIRŞEHİR