Belediye Başkanı Bahçeci: "İnsan Odaklı Yöneticilik Anlayışı ile Hareket Ediyoruz"

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir 'de 2 dönemdir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Yaşar Bahçeci , Kırşehir'de halkla yapılan istişareler sonrası hamleler yapıldığını belirterek insan odaklı yöneticilik anlayışını benimsediklerini söyledi. Belediye Başkanı Bahçeci , "On yıldır Belediye Başkanı olarak görev yapıyorum. Elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince de şehrimiz ve insanımız için gayret ediyoruz. Kırşehir'de samimiyet, tevazu, gayretle, hem bir taraftan yeniden halkımızın gönüllerine girmek suretiyle çalışmalarımıza devam ederken, diğer taraftan da şehrimizin büyümesi, gelişmesi anlamında çok daha güzel işler yapmanın da gayreti içerisinde olduk. Utanacağımız bir şey yapmadık."dedi.Hak ve halka hizmet etmeyi Belediyecilik anlayışında düstur edindiklerini ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Biz inanıyoruz ki, halkımızın tamamına ulaşıyoruz. Önümüzde ki süreçte daha güzellerini yapacağımıza inanıyorum. Hakka ve halka hizmeti kendimize düstur ediniyoruz.Kadim bir şehirde yaşıyoruz bu şehrin insanı en güzeli en iyiyi hak ediyor. Elimizden geldiğince bizlerde bu şehri daha da geliştirmek, güzelleştirmek daha da büyütmenin derdi ve gayreti içerisindeyiz."diye konuştu.10 yılda Kırşehir'de her sokak ve cadde de yenilenme işlemlerinin yapıldığını belirten Belediye Başkanı konuşmasını şöyle sürdürdü:"Kırşehir'imizin her bir noktasını, her bir sokağını önemsiyoruz. Her mahallenin kendine göre bir takım özellikleri var. Her bölgenin kendine göre eksiklikleri olabiliyor. Her fırsatta insanımızla iç içe olmanın gayreti içerisindeyiz.İnsanlara değer vermek, fikrini almak bir insanın, yöneticinin olmazsa olmazlarından bir tanesidir. Yoksa 'Kimseye bir şey sormayalım, bir araya gelmeyelim, kendi ekibimizle oturalım, odamızda toplantılar yapalım kararlar verelim' böyle bir anlayışla yöneticilik yaparsanız, mesafe alamazsınız. Ama tam tersi kendinizi eleştiriye açarsanız, eksiklerini görme erdemine sahip olursanız, istişare etme kültürüne sizde kendinizi ortaya koyarak böyle bir yolda devam ederseniz hem doğruları yaparsınız, hem bereketlenir yaptığınız işler, hem de yaptığınız işlerin neticesini halk nezdinde görürsünüz.Eşit şekilde her mahalleye elimizden geldiğince hizmetler üretmeye çalışıyoruz. Her Mahallemizin en iyi, en güzel şekilde yapılanmasının gayreti içerisindeyiz. Geleceğin Kırşehir'ini hep beraber genci ile yaşlısı ile kadını ile erkeği ile esnafı ile memuru ile Kırşehir'i çok daha iyi yerlere getireceğiz inşallah." - KIRŞEHİR