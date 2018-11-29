Belediye Başkanı Bahçeci: "Kırşehir, Ortak Paydamızdır"

29 Kasım 2018 Perşembe 15:00



29 Kasım 2018 Perşembe 15:00

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, 2009 yılı itibariyle Kırşehir Belediyesi'nin 138 bin kişiye hizmet ettiğini söyledi.Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Bu şehir hepimizin, bu şehre taş taş üzerine konduysa bu geleceğe konmuş bir taştır. Kimin koyduğundan ziyade konan taşların güzelliğini yaşamak gerekir. Farklı düşünceler olabilir ama bizim ortak paydamız Kırşehir" dedi.2009 yılından itibaren Kırşehir'de kent merkezinde değil tüm mahallelerinde yaşayan 138 bin kişiye hitap eden Belediye haline gelindiğini anlatan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Birçok güzellikleri hep beraber ortaya çıkardık. Milletimizin emanetine sahip çıkmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu güzellikler, ilk günden bugüne kadar milletimizin kararlarıyla emanet ettikleri yetki verdikleri ekibimiz sayesindedir" diye konuştu.Alt yapı çalışması olmadan üst yapının faydasız olduğunu belirten Belediye Başkanı Bahçeci, açıklamasında; "Kırşehir Merkezde ve 14 mahallesinde yıllardır bekleyen ve çözülemeyen birçok sorunu çözüme kavuşturduk. Öncelikle altyapıya önem verdik. Eğer bir şehirde altyapı yoksa üstte ne yapsanız faydası yoktur. Önce altyapı sonrasında üste ne yapsanız yakışır. Günlük veya anlık çözümler bizi çok uzağa götürmez düşüncesi ile altyapıya çok fazla önem verdik. Şehir merkezinde altyapı içme suyu kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmaları bitti. Böylece şehrin hayat damarlarını çağın gereklerine göre yeniden inşa ettik. Alt yapıya 100 trilyon harcayarak, Kırşehir'imizin 50 yıllık alt yapın sorununu çözerek şehrimizi 2071 yılı hedeflerine hazır hale getirmiş olduk.Bu şehir hepimizin, bu şehre taş taş üzerine konduysa bu geleceğe konmuş bir taştır. Kimin koyduğundan ziyade konan taşların güzelliğini yaşamak gerekir. Sonuçta ortak paydamız Kırşehir. Farklı düşünceler olabilir ama bizim ortak paydamız Kırşehir. Tabii ki tercihlerimiz olacak, başka önceliklerimiz olacak ama hiçbir zaman kardeş olduğumuzu, aynı şehirde yaşadığımızı unutmadan birlik ve beraberlik içinde şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Dünya durdukça belediyemiz dursun ve güzel hizmetlerin altına hep birlikte imza atalım. Birlikte başaralım birlikte Kırşehir'imizi daha güzele götürelim"diye konuştu. - KIRŞEHİR