Belediye Başkanı Bahçeci: "Küçük İşlerle Uğraşmadan Büyük Hedeflere Koştuk"

07 Aralık 2018 Cuma 14:17



07 Aralık 2018 Cuma 14:17

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, İl Başkanları Toplantısında aday olarak açıklanmasının ardından geldiği Kırşehir'de Belediye personeli tarafından karşılandı.Belediye binası önünde yaptığı açıklamada konuşan Bahçeci, küçük işlerle uğraşmadan büyük hedeflere koştuklarını ve çalışmalarının da aralıksız devam edeceğini söyledi. Bahçeci, açıklamasında; "Hayırlı olur diye dua ediyoruz. Önümüzde bir süreç var. 10 yıldır sizlerle birlikte hizmet ediyoruz. Kırşehir'in seçilmiş Belediye Başkanı ve bu ailenin reisi olarak ailemizi büyütmek genişletmek ve ailemizde ki her ferdin iaşesinden maaşını gününde alması ve sosyal haklarını geliştirmeye çalışıyoruz. Belediyemizi ve ailemizi büyütürken Kırşehir'i de geliştirip büyütüyoruz. Bu, büyüme ve gelişmede herkesin çok büyük katkısı ve emeği var" dedi.Küçük hesaplarla uğraşmadan büyük hedeflere Kırşehir'in koştuğunu anlatan Belediye Başkanı Bahçeci, açıklamasını şöyle sürdürdü:"10 yılın sonunda gönül rahatlığı ile şunu söylüyoruz. Aldığımız maaş ve yüklendiğimiz sorumlulukların da hakkını verdik. Elbette eksiklikler olabilir. Kırşehir'in geldiği noktaya bakıldığında yapılamaz denilen bir çok işi hep birlikte başardık. Birileri bundan rahatsız olsa da biz her zaman önümüze baktık. Hiçbir zaman küçük işlerle uğraşmadık. Büyük hedeflere doğru hep birlikte koştuk. Cumhurbaşkanımızın tenzibi ile inşallah 5 yıl daha Kırşehir'e halkımızın da onayı ile 31 Martta hizmet etmek istiyoruz. Tek arzumuz; koltuğu işgal etmek felan değil Allah'ın izni ve halkımızın da desteği ile Kırşehir'i daha ileriye taşımak yeni ve büyük hedefler koyarak 5 yıl daha omuz omuza sizlerle birlikte kardeşlik hukuku içerisinde gayret etmek istiyoruz."Osmanlı Devletinin son Belediye Başkanı Mehmet Ağa Ulusoy'dan sonra Kırşehir Belediyesinde Yaşar Bahçeci, Cumhuriyet Tarihinin 2 dönem Belediye Başkanlığı yapıp 3. dönem Belediye Başkanı adayı gösterilmesi ile rekor kırmıştı. - KIRŞEHİR