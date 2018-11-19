Belediye Başkanı Baydilli'den Kandil Mesajı

Karaköprü
Belediye Başkanı Metin Baydilli, Mevlid kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, Hazreti Muhammed
'in ümmeti olarak insanların her zaman iyilik uğraşında olması gerektiğini vurguladı.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Mevlid Kandili
dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Baydilli, mesajında iyiliğin ve barışın elçisi olan Hazreti Muhammed'in ümmeti olarak her zaman iyilik uğraşında olunması gerektiğini belirterek, "Bugün iki cihan serveri, İslam dininin önderi ve Allah'ın elçisi olan gözümüzün nuru Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa
'nın (s.a.v) kutlu doğumunun 1447. yıl dönümüne ulaşmış bulunuyoruz. Peygamber Efendimiz şüphesiz sadece İslamiyet için değil tüm dünya dinleri için takdir gören örnek bir yaşam teşkil etmiştir. Güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilen Peygamber Efendimizin izinde giden, yalnızca iyiliği, dürüstlüğü ve insanlara yardım etmeyi düşünen bir ümmet olmamız yani Allah'a layık kul ve Peygamberimize yaraşır ümmet olmamız gerekir. Her konuda örnek olan peygamberimizin örnek yaşamını ve onun bize emaneti olan Kuran
'ı Kerim ve sünnetini bol bol okumamız, anlamamız ve hayatımıza tatbik etmemiz gerekir. Allah bizi peygamberimize layık bir ümmet eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle sevgili peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlid Kandilinin tüm insanlığa sevgi, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA
Hz.Muhammed,Mevlid Kandili,Karaköprü
19 Kasım 2018 Pazartesi 13:32