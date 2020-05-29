Belediye başkanı bisikletine atladı, sokak sokak gezip maske dağıttı

MERSİN (İHA) – Mersin'de merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bisikletine atladı, sokak sokak gezerek vatandaşlara maske dağıttı.

Belediye başkanı bisikletine atladı, sokak sokak gezip maske dağıttı
29.05.2020 15:29 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:33
MERSİN (İHA) – Mersin'de merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bisikletine atladı, sokak sokak gezerek vatandaşlara maske dağıttı. Korona virüs salgını nedeniyle bu yıl Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerini, birkaç belediye çalışanıyla birlikte gerçekleştirdiği etkinlikle kutlayan Başkan Tarhan, hem bisiklet kullanımına dikkat çekmek hem de maske dağıtarak farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Avrupa Hareketlilik Haftası (Move Week) kapsamında bisikletle Mezitli'yi gezerek esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı. Belediye meclis üyeleri ve birim müdürlerinin de yer aldığı bisiklet turuna Mezitli Belediyesi binası önünden başlayan Tarhan, yaklaşık 20 kilometre boyunca yolda gördüğü vatandaşlara, balkondan sepet sarkıtanlara ve çocuklara maske dağıtarak, virüse karşı uyarılarda bulundu.

Vatandaşlar, balkon ve pencerelere çıkarak Başkan Tarhan'ı alkışlarken, çocuklar da sevgi gösterisinde bulundular. Bir anda Başkan Tarhan'ı bisikletiyle maske dağıtırken gören vatandaşlar, evlerine, iş yerlerine ve bahçelerine davet ederek ikramda bulunmak istediler. Fotoğraf çekme isteklerini de kırmayan Tarhan, vatandaşlardan, virüse karşı yapılacak mücadelede en önemli faktörlerden olan maske takılması ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.

Etkinlikte, belediye binasından başlayarak Davultepe Mahallesi'ne, daha sonra Viranşehir Mahallesi'ne kadar devam eden 20 kilometrelik parkur boyunca 3 bini aşkın maske dağıtıldı.

"Bisiklet kullanımına dikkat çekmek için bisikletle maske dağıttık"

Başkan Tarhan, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında yaşanan korona virüs tehlikesi nedeniyle kitlesel buluşmaları yapamadıklarını söyledi. Tarhan, "Virüsün yayılma tehlikesi altında etkinliklerimizi belirli tedbirleri alarak gerçekleştirmek durumundayız. Geçtiğimiz yıl dolu dolu ve başarıyla gerçekleştirdiğimiz Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerini bu yıl sınırlı yapıyoruz. Etkinlikler kapsamında bu yıl maalesef birçok projemizi iptal etmek durumunda kaldık. Buna karşın hem bisiklet kullanımına dikkat çekmek hem de virüse karşı vatandaşlarımıza maske dağıtarak uyarılarda bulunmak amacıyla bisiklet sürmeye karar verdik. Meclis üyelerimiz ve birim müdürlerimiz de bize destek verdi. Hepsine teşekkür ederim" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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