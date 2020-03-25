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Belediye başkanı "Bodrum'a hoş geldiniz" yazılı mesajını kaldırttı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçe girişinde bulunan ve üzerinde kendi fotoğrafı ile 'hoş geldiniz' mesajının yer aldığı totemi kaldırttı.

25.03.2020 15:28 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:01
Belediye başkanı
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçe girişinde bulunan ve üzerinde kendi fotoğrafı ile 'hoş geldiniz' mesajının yer aldığı totemi kaldırttı.
Belediye Başkanı Aras, yaptığı yazılı açıklamada, Bodrum Belediyesinin 16 Mart'tan bu yana tüm enerjisini ve imkanlarını koronavirüsü tedbirlerine harcadığını, risk oranını azaltmak amacıyla az sayıda personelle çalıştığını bildirdi.
Her şeye rağmen, totem ve tabela kirliliği olmak üzere, sezon öncesinde ilçenin silüetine zarar veren ve görüntü kirliliği yaratan unsurlara müdahale ettiklerini belirten Aras, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Biz Belediye olarak attığımız her adımda, aldığımız her kararda yol göstericiyiz. Firmalarımızın da bu sürece duyarlı olması bizi mutlu ediyor. Mevzuata aykırı ve görsel kirliliğe neden olan tüm tabela ve totemler kaldırılana kadar bu uygulamamız devam edecek."
Bodrum Kent Konseyi bünyesinde oluşturulan Kent Estetiği Çalışma Grubu ve Bodrum Belediyesi işbirliğinde totem tabela kirliliğine karşı gerçekleştirilen mücadelede bu çağrıya duyarsız kalmayan bazı firma sahipleri de geçtiğimiz günlerde firmalarına ait totemleri kaldırmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Aras, Bodrum, Güncel

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