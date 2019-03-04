Belediye Başkanı Çakıcı, Projelerini Açıkladı

Boyabat
Belediye Başkanı ve AK Parti
Belediye Başkan adayı Şefik Çakıcı
, 5 yıllık görev süresini değerlendirerek, yeniden başkan seçilmesi halinde yapmayı planladığı projelerini tanıttı.
İlçe Spor Salonu'nda düzenlenen programda, projelerini açıklayan Çakıcı, vatandaşlardan destek istedi.
AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş
, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta yapılacak seçimin, belediye başkalığı seçiminden öte farklı bir anlam taşıdığını söyledi.
Farklı hesapları olanların yeni bir tezgahla bu milletin karşısında olduklarını vurgulayan Maviş, şöyle konuştu:
"Birilerinin amacı 3-5 belediye kazanmak değil. Amaçları dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan
'ı çıkmış olduğu bu kutlu yolda tökezletmek. Ancak biz bugüne kadar bu kararlılığın, bu iradenin, bu hizmet aşkımızın sonucu olarak Boyabat'a bir taraftan belediyemiz, bir taraftan merkezi yönetimimiz çok büyük hizmetler yaptık. İnşallah 2019 yılının ikinci kış mevsiminde Boyabat'ımız doğal gazı da yakmış olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Belediye Başkanımız Şefik Çakıcı'nın her sözünün kefili oluyorum, her projesinin altına imza atacağımı buradan sizlere söz veriyorum."
Şefik Çakıcı, Boyabat, AK Parti, Güncel
Kaynak: AA