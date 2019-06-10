Belediye Başkanı Çalışkan'dan birlik beraberlik pikniği

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Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan tarafından düzenlenen piknikte AK Parti İlçe Teşkilatı, Kadın ve Gençlik Kolları, Belediye Meclis ile İl Genel Meclisi üyeleri gönüllerince doyasıya eğlendi.Esire Termal Turizm Merkezinde düzenlenen piknikte Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, mangal başına geçerek et ve köfte pişirip davetlilere ikram etti.Partililer arasındaki birlik, beraberliği, dayanışmayı ve kaynaşmayı artırmak amacıyla Başkan Fatih Çalışkan tarafından organize edilen piknikte hep beraber yenilen yemek sonrası müzik eşliğinde yöre oyunları oynandı.Davetliler piknik organizasyonu için Başkan Çalışkan'a teşekkür ettiler. - KÜTAHYA