Belediye Başkanı Çaylı, "Tarife Cetvellerinde Artış Yapmayacağız"

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:35



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:35

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, meclis üyeleri Yüksel Meşebaşı, Fehmi Hatıl, İsmet Cebecioğlu ve Nuri Osman Yavaşcı ile birlikte cuma günü yapılacak meclis toplantısı öncesi bir basın toplantısı düzenledi.Belediye Başkanı Zeki Çaylı, düzenlediği basın toplantısında tarife cetvellerinde artış yapmayacaklarını belirterek, "Her ne kadar kriz yok denilse de halkımızın geçim sıkıntısı içinde olduğunu gözlemlemekteyiz. Biz de vatandaşlarımızın, bu durumuna bir nebze olsun katkımız olması amacıyla, cuma günü görüşeceğimiz tarife cetvellerinde 2018 yılı fiyatlarının aynen kalması yönünde karar aldık. Bildiğiniz gibi, daha önce de su fiyatında 1.00 TL indirim yapacağımızı duyurmuştuk. Bu durum da aynen geçerli olacak. Suyun fiyatını 1 TL'ye düşüreceğiz. Yine, cenaze hizmetlerini iki adet cenaze arabalarımızla yapıyorduk. Şimdi, bunu da tarife cetveline alarak, nakil yanında, kefen ve mezar tahtası teminini de yapacağız."dedi.Başkan Çaylı açıklamasına devam ederek, "Ayrıca, su abone ücretlerinde de indirime gidiyoruz. Mekanik saat su aboneliği ücretini 285 TL'den 100 TL'ye, dijital saatlerle aynı konuma getirmeyi planlıyoruz." İfadelerine yer verdi. - KARABÜK